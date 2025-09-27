El trágico accidente familiar que acabó con la vida de una joven madre

Una menor de 2 años resultó gravemente herida.
Liseth Pérez, de 22 años, quien viajaba junto a su esposo y bebé de 2 años, falleció tras ser atropellada por un camión.
Douglas Godínez Paz de 25 años, quien manejaba, resultó gravemente herido al igual que la pequeña Valentina Godínez Pérez.
El cuerpo de la madre quedó tendido en el lugar, mientras que su pareja e hija fueron trasladados por Bomberos Municipales Departamentales al hospital del Seguro Social de Coatepeque.
Iban de la capital
Según las investigaciones, las víctimas viajaban de la capital hacia el municipio de El Tumbador, San Marcos.
Al pasar por el kilómetro 202 ruta del pacífico, en el lugar conocido como "El paso de la muerte", fueron atropellados por el conductor de un camión se dio a la fuga.
De acuerdo a las autoridades, en ese lugar han fallecido 12 personas en accidente de tránsito en lo que lo que va de este año, mientras que otras16 han resultado heridas.
*Con información de Julio Vásquez