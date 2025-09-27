Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El trágico accidente familiar que acabó con la vida de una joven madre

  • Por Jessica González
27 de septiembre de 2025, 15:35
El cuerpo de la mujer quedó tendido en el lugar. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo de la mujer quedó tendido en el lugar. (Foto: Shutterstock)

Una menor de 2 años resultó gravemente herida.

OTRAS NOTICIAS: Así intentaron rescatar a motorista atropellado en zona 9 (video)

Liseth Pérez, de 22 años, quien viajaba junto a su esposo y bebé de 2 años, falleció tras ser atropellada por un camión.

Douglas Godínez Paz de 25 años, quien manejaba, resultó gravemente herido al igual que la pequeña Valentina Godínez Pérez.

El cuerpo de la madre quedó tendido en el lugar, mientras que su pareja e hija fueron trasladados por Bomberos Municipales Departamentales al hospital del Seguro Social de Coatepeque.

Iban de la capital

Según las investigaciones, las víctimas viajaban de la capital hacia el municipio de El Tumbador, San Marcos.

Al pasar por el kilómetro 202 ruta del pacífico, en el lugar conocido como "El paso de la muerte", fueron atropellados por el conductor de un camión se dio a la fuga.

De acuerdo a las autoridades, en ese lugar han fallecido 12 personas en accidente de tránsito en lo que lo que va de este año, mientras que otras16 han resultado heridas.

*Con información de Julio Vásquez

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar