Capturan a extranjero acusado del robo de un arma en un comercio de zona 11

La misma fue robada de un vehículo que estaba estacionado en el mencionado negocio.

La noche de este 25 de septiembre fue detenido Misael de Jesús Escorcia Rugama, de 26 años, de nacionalidad nicaragüense, quien es acusado de haber robado un arma de fuego que se encontraba dentro de un vehículo estacionado.

El hecho se dio en el parqueo de un comercio de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, mientras el dueño del arma realizaba compras, según indicaron las autoridades.

El propietario al regresar a su automóvil, se percató que no estaba su carabina, por lo que hizo la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), quienes alertaron a las unidades del sector.

El dueño de la carabina colocó la denuncia al percatarse que no estaba la misma en su vehículo. (Foto: PNC)

En una persecución policial que finalizó en el Anillo Periférico norte, siempre en la zona 11, se logró ejecutar la aprehensión, indicaron las autoridades.

Al momento de la detención, Escorcia transportaba una caja de cartón en la que llevaba dicha arma de fuego, junto a un cargador y 33 municiones.

Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición del juzgado correspondiente.