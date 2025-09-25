Capturan a tres hombres que llegaron deportados desde los EEUU

-

Las detenciones fueron realizadas por agentes encargados de localizar a prófugos de la justicia.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres hombres la tarde de este jueves, luego de que fueran deportados desde Estados Unidos.

Esto se dio en su arribo al territorio nacional, en las oficinas de migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), según indicaron las autoridades.

Los detenidos

Se trata de Selvin "N", de 34 años, acusado del delito de portación ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal o hechiza, orden emitida por un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, el 9 de septiembre de 2024.

Amílcar "N", de 28 años, es solicitado por un juzgado de Jalapa desde el 15 de julio de 2018 por el delito de violencia contra la mujer.

Apolinario "N", de 39 años, quien tiene dos órdenes de captura a solicitud de un juzgado de Salamá, Baja Verapaz, emitidas el 25 de marzo de 2022 y el 24 de octubre de 2023 por negación de asistencia económica, según informó la PNC.

Los apresados fueron deportados de Estados Unidos. (Foto: PNC)

Estas personas fueron trasladadas a los juzgados correspondiente para solventar su situación legal.