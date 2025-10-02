Capturan a ocho hombres por varios delitos tras ser deportados de Estados Unidos

-

Dos de los hombres presentan orden de capturas desde el 2012.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ocho hombres fueron capturados la tarde del 1 de octubre tras ser deportados desde Estados Unidos.

Además, indicó que las detenciones fueron realizadas por equipos de DEIC-SAFE, que es la unidad especializada para localizar a prófugos de la justicia.

Entre los detenidos se encuentran:

Bonerges Elí Alvisurez Marroquín, de 36 años, con órdenes de captura por violación emitida en enero de 2020 en Petén y por cohecho activo en octubre del mismo año.

Desiderio de Jesús Orantes González, de 29 años, por violación, con orden girada en noviembre de 2018 por un juzgado de Santa Rosa.

Anastacio Juárez López, de 36 años, por responsabilidad de conductores, requerido desde diciembre de 2023 por un juzgado de Chinautla.

Carmelo Nicolás García López, de 41 años, por negación de asistencia económica, con orden emitida en septiembre de 2025 por un juzgado de San Marcos.

Andrés Jiménez Juan, de 23 años, por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, orden emitida en febrero de 2024 por un juzgado de Quetzaltenango.

Reyes Bautista Cruz, de 39 años, con dos órdenes de captura por violencia contra la mujer en su manifestación física, emitidas en septiembre de 2017 y mayo de 2023 por un juzgado de San Marcos.

Edson Yulandi Rodas Castillo, de 34 años, por lesiones leves, con orden girada en agosto de 2012 por un juzgado de Huehuetenango.

Carlos Rubén Hernández Sánchez, de 50 años, por disparos con arma de fuego y lesiones leves en concurso ideal, requerido desde marzo de 2012 por un juzgado de Guatemala.

(Foto: PNC)

