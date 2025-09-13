Capturan a padre e hijo por riña y amenazas con arma de fuego en un restaurante

Aparentemente, el hijo no contaba con efectivo y quería dar un celular como garantía.
José "N", de 46 años, y su hijo Josué "N", de 28, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 1 de Quetzaltenango.
Ambos son señalados de protagonizar una riña y amenazar con arma de fuego a otras personas en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de dicho departamento.
Según testigos y trabajadores del establecimiento, Josué se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, pero al momento de pagar indicó que no contaba con efectivo y ofreció un teléfono celular como garantía.
Sin embargo, al retirarse, causó daños a una ventana y acusó al personal de haberle robado el dispositivo, según indicaron las autoridades.
El papá llegó armado
Minutos después, su padre llegó al lugar, agredió físicamente a los empleados y presuntamente, desenfundó un arma de fuego con la que amenazó de muerte a los dependientes.
Se le decomisó una pistola marca Sarsilmaz, con una tolva y 15 municiones. Aunque el arma contaba con licencia de portación, fue incautada.
Ambos fueron puestos a disposición del Centro Regional de Justicia de Occidente, donde deberán solventar su situación legal, informó la PNC.