Capturan a padre e hijo por riña y amenazas con arma de fuego en un restaurante

Aparentemente, el hijo no contaba con efectivo y quería dar un celular como garantía.

José "N", de 46 años, y su hijo Josué "N", de 28, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 1 de Quetzaltenango.

Ambos son señalados de protagonizar una riña y amenazar con arma de fuego a otras personas en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de dicho departamento.

Según testigos y trabajadores del establecimiento, Josué se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, pero al momento de pagar indicó que no contaba con efectivo y ofreció un teléfono celular como garantía.

Sin embargo, al retirarse, causó daños a una ventana y acusó al personal de haberle robado el dispositivo, según indicaron las autoridades.

Presuntamente, Josué no contaba con efectivo y quería dejar un celular como garantía. (Foto: PNC)

El papá llegó armado

Minutos después, su padre llegó al lugar, agredió físicamente a los empleados y presuntamente, desenfundó un arma de fuego con la que amenazó de muerte a los dependientes.

Se le decomisó una pistola marca Sarsilmaz, con una tolva y 15 municiones. Aunque el arma contaba con licencia de portación, fue incautada.

Supuestamente, con una pistola llegó el papá a amenazar a los empleados. (Foto: PNC)

Ambos fueron puestos a disposición del Centro Regional de Justicia de Occidente, donde deberán solventar su situación legal, informó la PNC.