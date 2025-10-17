Capturan a los padres de "El Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II

Se trata de los progenitores de alias "El Inquieto", quien se encuentra prófugo de la justicia.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se llevaron a cabo diligencias de allanamiento este jueves, en un inmueble ubicado en la aldea El Pajón, del municipio de Santa Catarina Pinula.
En el mismo, se coordinó la aprehensión de Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y de Carmen Sinay López, de 65, quienes son los progenitores de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto".
Sinay Ortíz es uno de los 19 prófugos de la justicia, luego de que escaparan 20 reos, quienes se encontraban recluidos en el centro carcelario Fraijanes II. De esos 20, uno ya fue recapturado.
Acusados de asesinato
Estas personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC), debido a que son acusados de conspiración para asesinato y asociación ilícita, al igual que su hijo, según indicaron las autoridades.
El cateo fue coordinado por investigadores de la Dipanda junto con fiscales de la localidad y la PNC, ya que los ahora arrestados tienen orden de juez emitida en Guatemala desde el 10 de julio del 2015.