Ellos son los 20 reos de alta peligrosidad que se dieron a la fuga en Fraijanes II

Líderes del Barrio 18 acusados de extorsión y asesinatos se encuentran prófugos de la justicia.

Al menos 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban privados de libertad en el centro carcelario Fraijanes II, se dieron a la fuga, según confirmó este domingo 12 de octubre el Sistema Penitenciario (SP).

De momento, se desconoce cómo lograron darse a la fuga estas personas, quienes son considerados criminales de alta peligrosidad.

Sus perfiles

Edwin René Ramírez Iboy, de 41 años, alias "Chucho" o "Crosty", de la clica "Master Dance Rap", fue uno de los que confesó junto a "El Lobo", la muerte de Armando Lorenzana Gómez, alias "Arjona", y otros tres individuos, por actuar sin autorización de los cabecillas.

Melcin Gabriel de León, de 32 años, alias "Liro Strong", de la clica "Solo para Locos", fue acusado por asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias.

Fernando Muñoz Sinar, de 43 años, alias "Happy", de la clica "Solo para Locos", fue acusado por asesinato, asociación ilícita y evasión. Es señalado de la muerte de un policía y de una fuga que dejó a dos investigadores heridos.

Rudy Augusto Ortiz Morales, de 44 años, alias "Smoking", quien es uno de los cabecillas de "La Rueda" del Barrio 18, es acusado de delito de evasión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. También, fue señalado de coordinar ataques contra policías, guardias penitenciarios y fiscales del Ministerio Público.

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, de 37 años, alias "Snyper", de la clica "Solo para Locos" fue ligado a proceso penal por el caso "Adolescentes en Peligro" y acusado de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de menores para grupos delictivos, explotación sexual, asesinato y asociación ilícita.

Edwin Roberto González Ortega, de 41 años, alias "Psyco de Hollywood", de la clica "Hollywood Ganster" fue ligado a proceso penal por los delitos de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de menores, violación y asociación ilícita, en el caso "Adolescentes en Peligro".

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, alias "Black Demonizadle", de la clica "Latin Family", fue acusado de haber participado en una masacre donde murieron cuatro menores de edad y su progenitora.

José Ángel Aroldo Ramos Aguilar y/o Kevin Amílcar Ramos Aguilar, de 39 años, alias "Travieso", de la clica "Crazy Ganster" y cabecilla del Barrio 18, fue acusado de coordinar extorsiones, desde prisión, en la zona 16 de la capital, Villa Nueva, Quetzaltenango y Totonicapán.

Gerson Alexander Osorio Herrera, de 48 años, alias "Ketchup", cabecilla de la clica "Wacos Locotes Sureños" fue acusado por el MP como responsable de nueve asesinatos y ocho heridos, en su mayoría conductores y propietarias de buses del transporte urbano y camiones repartidores.

Milton Noel Najarro García, de 31 años, alias "Dark", de la clica "Solo para Locos", fue sentenciado por el delito de remuneración para la trata de personas en circunstancias agravantes.

Los demás

Ever Jonathan Sinay Dionicio, de 43 años, alias "Cartoon" de la clica "Los Crazy Ganster".

Julio Cristobal Gómez Lic, de 33 años, alias "Rabit" o "Conejo" de la clica "Crazy Rich".

Marlon Manolo Martínez Sincuir, de 36 años, alias "Monstruo" o "Espectro", de la clica "Solo para Locos".

José Carmelo Sina Ortiz, de 37 años, alias "Inquieto", de la clica "Solo para Locos SPL".

Carlos Estuardo Boch, de 39 años, alias "Litle Men" de la clica "Solo para Locos SPL".

Carlos Agustín Reyes Popol, de 40 años, alias "Yoker", de la clica "Solo Raperos SR".

Wilson Stivenson Mereira Aristondo, de 42 años, alias "Wicked", de la clica "Crazy Chapin".

Nicolas Xantes Sis, de 43 años, alias "Brown", de la clica "Vatos Locos VL".

Esvin Estuardo Herrera Ardiano, de 41 años, alias "Liro Spyder", de la clica "Hollywood Ganster".

Carlos Augusto Aguilar Escobar, de 44 años, alias "Spyder", de la clica "Master Dance Rap MDR".

Estas hombres se encuentran prófugos de la justicia desde días atrás.