Capturan a pareja señalada de asesinar a joven ganador de Mister Amatitlán

Tras varios meses de investigación, los sospechosos fueron detenidos durante un operativo.

Carlos Enrique Borrayo Yay y Claudia Alejandra Ramírez Monterroso fueron capturados debido a una orden de aprehensión por el delito de asesinato.

Ambos son señalados del crimen de Bryan Orlando Cruz Calderón quien el 31 de marzo de 2024, fue hallado sin vida en una calle de Cerro Corado, Amatitlán, con señales de violencia.

El 31 de marzo de 2024, en un sector de Cerro Corado fue localizado el cuerpo de Bryan Orlando Cruz Calderon.

La investigación tomó 18 meses antes de que se concretara la detención de los presuntos responsables.

Capturados en la vía pública

De acuerdo con el reporte oficial, Borrayo Yay fue interceptado en la vía pública mientras agentes realizaban un operativo.

Durante la identificación, Ramírez Monterroso llegó al lugar y reclamó por la captura de su esposo. Al revisar su información en el sistema, se confirmó que también tenía orden de captura.

A los esposos se les señala de ser los presuntos responsables de haber asesinado a golpes a un hombre en 2024.

Ambos fueron trasladados al juzgado correspondiente, donde se les informará sobre los motivos de su detención. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el crimen.

Sobre la víctima

El fallecimiento de Bryan Orlando Cruz Calderón, reconocido participante de certámenes de belleza nacionales, conmocionó a su comunidad en 2024.

Bryan era reconocido por coronarse como Mister Amatitlán en 2019, y además, por participar en otras actividades en distintos sectores del país.



Su cuerpo fue hallado sin vida en Cerro Corado, Amatitlán, en la madrugada del domingo 31 de marzo.

Diversos sitios en redes sociales, como "Reinas guatemaltecas" y "Nuestra Belleza Amatitlán" lamentaron su fallecimiento.