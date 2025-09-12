Arrestan a profesor por solicitar fotografías inapropiadas a un estudiante

-

El docente aprovechaba su posición para chantajear a un estudiante.

Durante un allanamiento en la zona 2 Ciudad Vieja, Antigua Guatemala se reportó la captura de un profesor acusado de exigir material inapropiado a un alumno.

Roberno "N" de 26 años fue capturado bajo el delito de seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de las tecnologías de información.

Según la investigación, el detenido era docente de un centro educativo quien, presuntamente, le exigía bajo amenazas a un estudiante de 13 años fotografías de contenido pornográfico.

La captura se realizó por medio de investigadores de la DEIC en cumplimiento a una orden emitida el pasado 30 de agosto por un juzgado de Sacatepéquez.

El capturado era docente y aprovechaba su posición para exigir material inapropiado a un estudiante y amenazarlo. (Foto: PNC)

El mismo día también fue capturado, Dennis "N", de 40 años, un profesor de educación física, acusado por trata de personas y de abusar de sus alumnas, en zona 5 de la capital.

Según la investigación el capturado invitaba a las estudiantes a su casa y las drogaba para abusar de ellas mientras grababa lo ocurrido.

En la casa de este profesor fueron incautadas tres computadores con material pornográfico de menores de edad. (Foto: PNC)

