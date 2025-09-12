Arrestan a profesor por solicitar fotografías inapropiadas a un estudiante

El docente aprovechaba su posición para chantajear a un estudiante.
Durante un allanamiento en la zona 2 Ciudad Vieja, Antigua Guatemala se reportó la captura de un profesor acusado de exigir material inapropiado a un alumno.
Roberno "N" de 26 años fue capturado bajo el delito de seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de las tecnologías de información.
Según la investigación, el detenido era docente de un centro educativo quien, presuntamente, le exigía bajo amenazas a un estudiante de 13 años fotografías de contenido pornográfico.
La captura se realizó por medio de investigadores de la DEIC en cumplimiento a una orden emitida el pasado 30 de agosto por un juzgado de Sacatepéquez.
El mismo día también fue capturado, Dennis "N", de 40 años, un profesor de educación física, acusado por trata de personas y de abusar de sus alumnas, en zona 5 de la capital.
Según la investigación el capturado invitaba a las estudiantes a su casa y las drogaba para abusar de ellas mientras grababa lo ocurrido.