Capturan a pareja que habría asesinado a hombre en una vivienda de Zacapa

La pareja pretendía dejar el cuerpo del hombre en el cuarto que alquilaban.
EN CONTEXTO: El caso del hombre que apareció muerto en su vivienda
El cuerpo desmembrado de un hombre fue hallado envuelto en un poncho y dentro de un bolsa negra, en una vivienda del Barrio Nuevo, Teculután, Zacapa.
Cuando las autoridades llegaron, encontraron a una pareja con el cuerpo cubierto de sangre.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la capturada de los involucrados.
Según los agentes, Keren Armenia Valenzuela de 36 años y Raúl Alfredo Coc Martínez de 33 años, son señalados de estrangular a la víctima hallada en dicha vivienda.
De acuerdo a las investigaciones, la pareja alquilaba un cuarto en ese domicilio y pretendía entregarlo, dejando a la víctima envuelta en una bolsa negra.
El cuerpo habría sido descubierto por la dueña del inmueble, quien alertó a las autoridades.
Antecedentes
La PNC confirma que Raúl Coc tiene vigente una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, con fecha del 4 de septiembre del presente año girada por un juzgado de Guatemala.