Capturan a pareja que habría asesinado a hombre en una vivienda de Zacapa

La pareja pretendía dejar el cuerpo del hombre en el cuarto que alquilaban.

EN CONTEXTO: El caso del hombre que apareció muerto en su vivienda

El cuerpo desmembrado de un hombre fue hallado envuelto en un poncho y dentro de un bolsa negra, en una vivienda del Barrio Nuevo, Teculután, Zacapa.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron a una pareja con el cuerpo cubierto de sangre.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la capturada de los involucrados.

Según los agentes, Keren Armenia Valenzuela de 36 años y Raúl Alfredo Coc Martínez de 33 años, son señalados de estrangular a la víctima hallada en dicha vivienda.

(Foto: PNC)

De acuerdo a las investigaciones, la pareja alquilaba un cuarto en ese domicilio y pretendía entregarlo, dejando a la víctima envuelta en una bolsa negra.

El cuerpo habría sido descubierto por la dueña del inmueble, quien alertó a las autoridades.

Antecedentes

La PNC confirma que Raúl Coc tiene vigente una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, con fecha del 4 de septiembre del presente año girada por un juzgado de Guatemala.