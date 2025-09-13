El caso del hombre que apareció muerto en su vivienda

El fuerte olor que salía de la vivienda alertó a los vecinos.
OTRAS NOTICIAS: ¡En minutos! Hombre de la tercera edad se roba un carro en zona 7 (video)
El cuerpo desmembrado de un hombre fue hallado envuelto en un poncho y dentro de un bolsa negra, en una vivienda del Barrio Nuevo, Teculután, Zacapa.
El fuerte olor que salía de la casa alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a los Bomberos Voluntarios Departamentales y a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con una escena aterradora, pues una pareja estaba dentro con manchas de sangre en todo el cuerpo.
Según los socorristas, la víctima sería un hombre de unos 25 años aproximadamente.
De acuerdo al testimonio de vecinos, la pareja tenía al menos un mes de alquilar esa vivienda, en donde vendían droga, por lo que las autoridades documentaron la escena y los capturaron como presuntos responsables del crimen.