Capturan a pareja señalada de la muerte de una niña de dos años

Los padres de una niña de 2 años informaron inicialmente que la menor había fallecido tras caer de unas gradas, lo que, según ellos, le provocó golpes, el 1 de junio de este año en Quetzaltenango.

Sin embargo, investigaciones posteriores y un dictamen médico forense del Inacif determinaron que la niña habría sido agredida físicamente hasta fallecer, por su padre y madrastra.

Tras estas investigaciones, las autoridades policiales organizaron un operativo donde fueron capturados Jonathan Alexis Joachín Méndez, de 30 años, señalado de femicidio, y Débora Aracely Mejía Díaz, de 23 años, sindicada de homicidio.

Ambos intentaron ocultar la verdadera causa de muerte de la menor de dos años. (Foto: PNC)

Las órdenes de captura habían sido emitidas por un juzgado de Quetzaltenango el 26 de septiembre de 2025, bajo la investigación por la muerte de la menor ocurrida a principios de junio.

