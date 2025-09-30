Versión Impresa
Capturan a pareja señalada de la muerte de una niña de dos años

  • Por Susana Manai
30 de septiembre de 2025, 10:38
La muerte de la menor ocurrió a principios de junio de este año. (Foto ilustrativa: istock)

Los capturados intentaron ocultar la causa real de muerte de la menor, pero el dictamen del Inacif confirmó el delito. 

Los padres de una niña de 2 años informaron inicialmente que la menor había fallecido tras caer de unas gradas, lo que, según ellos, le provocó golpes, el 1 de junio de este año en Quetzaltenango. 

Sin embargo, investigaciones posteriores y un dictamen médico forense del Inacif determinaron que la niña habría sido agredida físicamente hasta fallecer, por su padre y madrastra.

Tras estas investigaciones, las autoridades policiales organizaron un operativo donde fueron capturados Jonathan Alexis Joachín Méndez, de 30 años, señalado de femicidio, y Débora Aracely Mejía Díaz, de 23 años, sindicada de homicidio. 

Ambos intentaron ocultar la verdadera causa de muerte de la menor de dos años. (Foto: PNC)
Las órdenes de captura habían sido emitidas por un juzgado de Quetzaltenango el 26 de septiembre de 2025, bajo la investigación por la muerte de la menor ocurrida a principios de junio.  

El Inacif determinó que la niña habría sido agredida físicamente hasta fallecer. (Foto: PNC)
La Policía Nacional Civil, a través de la División Especializada en Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía Distrital, realizó el allanamiento en la zona 1 de Quetzaltenango. 

