Capturan a pareja señalada de la muerte de una niña de dos años

Los capturados intentaron ocultar la causa real de muerte de la menor, pero el dictamen del Inacif confirmó el delito.
TE PUEDE INTERESAR: Choque lleva a la captura de una mujer prófuga por lavado de dinero
Los padres de una niña de 2 años informaron inicialmente que la menor había fallecido tras caer de unas gradas, lo que, según ellos, le provocó golpes, el 1 de junio de este año en Quetzaltenango.
Sin embargo, investigaciones posteriores y un dictamen médico forense del Inacif determinaron que la niña habría sido agredida físicamente hasta fallecer, por su padre y madrastra.
Tras estas investigaciones, las autoridades policiales organizaron un operativo donde fueron capturados Jonathan Alexis Joachín Méndez, de 30 años, señalado de femicidio, y Débora Aracely Mejía Díaz, de 23 años, sindicada de homicidio.
Las órdenes de captura habían sido emitidas por un juzgado de Quetzaltenango el 26 de septiembre de 2025, bajo la investigación por la muerte de la menor ocurrida a principios de junio.
La Policía Nacional Civil, a través de la División Especializada en Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía Distrital, realizó el allanamiento en la zona 1 de Quetzaltenango.