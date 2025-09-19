Capturan a la presunta responsable del crimen de una familia

-

La joven mujer fue recapturada después de que un juez la dejara en libertad.

Andrea Yulissa Santos Vela, de 22 años, alias la "Chaparra", fue recapturada por investigadores de la Unidad de Delitos Contra la Vida, que junto a la Fiscalía de Mixco ejecutaron seis diligencias en Tierra Nueva II.

Los operativos se efectuaron en busca de indicios y para ejecutar una orden de aprehensión contra la mujer señalada de haber participado en un triple asesinato.

Ataque a familia

La noche del pasado 4 de septiembre se registró un ataque contra una familia, quienes se encontraban comprando en una tienda del sector, cuando fueron atacados desde un vehículo de dos ruedas.

Los Bomberos Municipales de Chinautla trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt a Yordi Daniel Andrade Villatoro, de 8 años, quien por la gravedad de las heridas murió días después en la sala de cuidados intensivos del centro asistencial.

En el lugar del ataque murieron: Alma Verónica Andrade Villatoro, de 41 y su pareja Eliezer Bernabé Gonon Rodas, de 26.

Familiares que llegaron al lugar, el día del incidente armado, indicaron desconocer los motivos del ataque que cobró la vida de esa familia.

La recapturada fue identificada como Andrea Yulissa Santos Vela, alias la "Chaparra". (Foto: PNC)

Detenidos

El 5 de septiembre, horas después del ataque, investigadores y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron ubicar a los presuntos responsables, a quienes interceptaron en la 21 avenida sector Loma Linda, zona 11 del mismo municipio.

En aquel momento fueron detenidos: Marco Tulio Ruano Estrada, alias el "Fantasma", a quien le incautó el arma de fuego que se presume fue usada en el ataque. Junto a él fue detenida Andrea Santos.

Ambos fueron llevados al juzgado de la localidad, donde luego de la audiencia, la mujer fue dejada en libertad por falta de mérito.

El pasado 5 de septiembre ya había sido capturada Andrea Santos junto con Marco Tulio Ruano Estrada, alias el "Fantasma". (Foto: PNC)

Las investigaciones

La fiscalía continuó con las investigaciones y logró obtener pruebas de la participación de la mujer que había sido dejada en libertad.

Por ello, con los medios de prueba se emitió una nueva orden de captura y se ejecutaron los seis allanamientos en residencias, donde se presume que la ahora detenida podría haberse estado escondiendo.

Dentro de la vivienda fueron incautadas tres tolvas que se presume son del arma incautada el 5 de septiembre, una escopeta con reporte de robo, municiones, 9 celulares, un casco.

Así como la ropa que la capturada usaba el día del ataque.