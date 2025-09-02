Capturan a presunto “coyote” que trasladaba a 11 inmigrantes en un picop

-

El ahora detenido desobedeció el alto de un puesto de registro y fue perseguido por la PNC.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que luego de una persecución, se logró la captura de un hombre, quien en un picop transportaba a 11 personas indocumentadas.

Se trata de Erick "N", de 42 años, quien fue perseguido por agentes policiales y detenido en la aldea San Ixtán, en el municipio de Jalpatagua, del departamento de Jutiapa.

El presunto "coyote", desobedeció el alto que se le había hecho en un puesto de control y registro, instalado sobre la ruta, a un kilómetro de donde fue capturado.

Erick "N", el presunto "coyote", fue detenido por agentes de Dipafront. (Foto: PNC)

La detención fue efectuada por la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront).

Inmigrantes ocultos

Tras efectuar un registro al vehículo que conducía este hombre, se estableció que en la palangana, la cual estaba cubierta por una rústica lona, viajaban ocultos los inmigrantes.

Siendo ellos seis ciudadanos de nacionalidad cubana y cinco haitianos, entre estos un niño de 12 años.

Las 11 personas presentaban síntomas de deshidratación y golpes leves, por lo que fueron atendidos por el personal de la PNC, quienes les proporcionaron agua.

La detención se llevó a cabo en la aldea San Ixtán, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa. (Foto: PNC)

Posteriormente, fueron remitidos hacia una delegación del Instituto Guatemalteco de Migración.

Carro decomisado

El automóvil en el que se transportaban, con placas P-073JLR, fue decomisado. Durante la persecución provocó daños a seis vehículos y 17 motocicletas.

el pickup Mitsubishi P-073JLR que transportaba a los migrantes. Durante la persecución provocó daños a seis vehículos y 17 motocicletas, por lo que los propietarios de estos acompañaron a los agentes captores para solicitar reparación de daños causados.#PNCEnAcción pic.twitter.com/5l6IRnoXxt — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 2, 2025

Los propietarios que se vieron afectados, acompañaron a los agentes captores para solicitar reparación de los daños causados.