Capturan a hombre que quería atentar contra un alcalde

El hombre armado intentaba acercarse al alcalde durante una actividad municipal.

Un hombre identificado como Edin Abigail Grijalva Ruano fue capturado en la aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, cuando portaba de manera ilegal dos armas de fuego y se conducía en un vehículo tipo picop, que también quedó bajo resguardo de las autoridades.

Momento en que la PNC reporta la captura del presunto atacante en Jalpatagua. (Foto: Nuestro Diario)

La detención ocurrió durante un acto público en el que el alcalde Armando Remberto Vásquez Pérez inauguraba la calle principal del municipio.

La calle principal de Jalpatagua, donde se desarrollaba la inauguración. (Foto: Nuestro Diario)

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido se dirigía de manera sospechosa hacia el lugar del evento, lo que generó alerta en el equipo de seguridad del jefe edil.

La seguridad municipal interceptó a Grijalva Ruano antes de que pudiera accionar las armas y lo entregó a la PNC.

Testigos afirmaron que el sospechoso se dirigía directamente al área donde se encontraba el alcalde, lo que refuerza la hipótesis de un intento de atentado.

Autoridades trasladan al detenido hacia la comisaría correspondiente. (Foto: Nuestro Diario)

Como medida preventiva, el alcalde fue evacuado del lugar mientras se restablecía el orden en la actividad.

La PNC informó que se abrió una investigación para establecer si el detenido actuaba por iniciativa propia o si existían intereses de concejales municipales que hayan ordenado el ataque contra el alcalde Vásquez.

Asimismo, se analizarán las armas y se realizarán entrevistas a posibles testigos.

*Con información de Nuestro Diario