¡Queda grabado! Captan ataque contra agente de la PMT en Salamá (video)

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La agente de tránsito quedó gravemente herida y actualmente se encuentra en estado delicado.

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Salamá, Baja Verapaz, es atacada a balazos mientras realizaba sus labores.

En las imágenes se observa el momento en que la agente mantiene el control en el tránsito del sector, cuando de pronto se acerca un hombre y le dispara en por lo menos tres ocasiones ante la mirada de transeúntes.

La agente de tránsito cae sobre la cinta asfáltica tras sufrir las heridas por proyectiles de arma de fuego, mientras el atacante huye del lugar junto a su acompañante.

Mira aquí el video:

Municipalidad se pronuncia

La Municipalidad de Salamá emitió un comunicado tras el incidente armado, en el que indica que, "la compañera agente permanece en estado delicado, luchando por su vida en un centro asistencial", por lo que reciben atención médica.

Asimismo, la entidad expresó su condena a este acto de violencia que ha causado preocupación y consternación tanto en la institución como en la población salamateca.

De manera preliminar se dio a conocer que el ataque fue derivado de una discusión vial. La Municipalidad mencionó que "el respeto a la ley y a las normas de tránsito no deben responderse con agresiones, mucho menos con hechos que hoy mantienen a una persona en una situación crítica de salud".