Capturan a presunto responsable del asesinato de Sharon Rodríguez

Sharon Rodríguez de 20 años, fue asesinada en la zona 10 el pasado 3 de mayo. Un hombre fue capturado vinculado al hecho.

Arturo H. fue capturado por la Policía Nacional Civil por una orden de captura girada en su contra por el delito de asesinato.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, dijo que el capturado participó en el asesinato de la joven Sharon Rodríguez, ocurrida durante la madrugada del 3 de mayo.

"De acuerdo con la investigación el 3 de mayo de 2025 a inmediaciones del Edificio Dubai Center en la zona 10 de Guatemala, se encontraba la víctima, mientras dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta se acercaron a ella, y el copiloto descendió de la misma y con un arma de fuego provocó varias heridas de proyectil que le causaron la muerte en el lugar", agregó la Fiscalía.

Además, detalló que el ataque fue planificado por varias personas, entre estos presuntos integrantes de la Clica Solo Para Locos del Barrio 18.

Un hombre fue capturado acusado del asesinato de Sharon Rodriguez. (Foto: MP)

El ataque

Sharon Rodríguez de 20 años, murió por los impactos de bala que recibió cuando se caminaba por la 1a. avenida y 13 calle de la zona 10.

La Fiscalía de delitos contra el Femicidio inició con la investigación, por tratarse de la muerte violenta de una mujer.

El ataque armado se registró a eso de las 5:30 horas, la Fiscalía procesó la escena del crimen y recabó los primeros indicios.

Según confirmó un fiscal que conoce el caso, se trató de un ataque directo en contra de la víctima, pues ella iba saliendo de una discoteca junto a su novio, quien salió ileso.

La joven de 20 años trabajaba en un área de videolotería de un hotel del sector, aunque no había salido del trabajo, sino de un centro nocturno.

"No se descarta que pueda ser algo relacionado a pandillas ya que la víctima hacía visitas constantes a las cárceles de Fraijanes II y Preventivo para Varones en la zona 18", dijo el fiscal.

En estas dos cárceles están recluidos miembros del Barrio 18.