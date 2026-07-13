Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Capturan a presunto responsable de herir a dos guardias tras ataque en zona 3

  • Por Geber Osorio
13 de julio de 2026, 14:04
Ciudad de Guatemala
Con ayuda de cámaras de seguridad se logró dar con el presunto responsable. (Foto vía: PNC)

Con ayuda de cámaras de seguridad se logró dar con el presunto responsable. (Foto vía: PNC)

Policías dieron persecución y detuvieron a un adolescente que habría dejado heridos a dos guardias tras un hecho armado.

EN CONTEXTO: Dos guardias de seguridad resultan heridos tras ataque armado en zona 3

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presunto responsable de haber cometido un ataque armado este lunes en la 6a. avenida y 33 calle de la zona 3 capitalina.

Se trata de un adolescente que podría ser integrante del Barrio 18, quien fue neutralizado y remitido luego de que las fuerzas de seguridad iniciaron un rastreo y persecución tras el incidente armado.

El detenido pretendía huir en una motocicleta con placa de circulación M-568JTY, la cual fue decomisada junto a un celular y una pistola calibre 9mm con una tolva, indicios que serán analizados por las autoridades.

Una pistola 9mm le fue incautada al detenido. (Foto: PNC)
Una pistola 9mm le fue incautada al detenido. (Foto: PNC)

De acuerdo con la PNC, cámaras de videovigilancia captaron cuando huía de la escena junto a otro hombre que sí logró escapar.

En el hecho de violencia resultaron heridos dos guardias de seguridad privada que fueron trasladados a un centro asistencial.

Un adolescente fue capturado y su acompañante logró huir tras haber presuntamente cometido un ataque armado en zona 3. (Foto: PNC)
Un adolescente fue capturado y su acompañante logró huir tras haber presuntamente cometido un ataque armado en zona 3. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar