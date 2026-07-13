Capturan a presunto responsable de herir a dos guardias tras ataque en zona 3

Policías dieron persecución y detuvieron a un adolescente que habría dejado heridos a dos guardias tras un hecho armado.
EN CONTEXTO: Dos guardias de seguridad resultan heridos tras ataque armado en zona 3
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presunto responsable de haber cometido un ataque armado este lunes en la 6a. avenida y 33 calle de la zona 3 capitalina.
Se trata de un adolescente que podría ser integrante del Barrio 18, quien fue neutralizado y remitido luego de que las fuerzas de seguridad iniciaron un rastreo y persecución tras el incidente armado.
El detenido pretendía huir en una motocicleta con placa de circulación M-568JTY, la cual fue decomisada junto a un celular y una pistola calibre 9mm con una tolva, indicios que serán analizados por las autoridades.
De acuerdo con la PNC, cámaras de videovigilancia captaron cuando huía de la escena junto a otro hombre que sí logró escapar.
En el hecho de violencia resultaron heridos dos guardias de seguridad privada que fueron trasladados a un centro asistencial.