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Dos guardias de seguridad resultan heridos tras ataque armado en zona 3

  • Por Geber Osorio
13 de julio de 2026, 12:19
Ciudad de Guatemala
El hecho armado ocurrió a plena luz del día de este lunes. (Foto ilustrativa: iStock)

El hecho armado ocurrió a plena luz del día de este lunes. (Foto ilustrativa: iStock)

Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

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Un incidente armado ocurrió este lunes 13 de julio en la 6a. avenida y 33 calle de la zona 3 capitalina.

En ese lugar, dos guardias de seguridad fueron atacados a balazos por desconocidos que huyeron de inmediato.

Los guardias de seguridad heridos fueron trasladados al IGSS 7-19. (Foto: CBM)
Los guardias de seguridad heridos fueron trasladados al IGSS 7-19. (Foto: CBM)

Bomberos Municipales fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas hacia el Hospital General de Accidentes del IGSS 7-19.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

Las víctimas fueron atacadas por desconocidos. (Foto: CBM)
Las víctimas fueron atacadas por desconocidos. (Foto: CBM)

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