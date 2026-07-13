Dos guardias de seguridad resultan heridos tras ataque armado en zona 3

Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
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Un incidente armado ocurrió este lunes 13 de julio en la 6a. avenida y 33 calle de la zona 3 capitalina.
En ese lugar, dos guardias de seguridad fueron atacados a balazos por desconocidos que huyeron de inmediato.
Bomberos Municipales fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas hacia el Hospital General de Accidentes del IGSS 7-19.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.