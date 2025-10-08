Capturan por segunda vez a presunto responsable del ataque en bar de la zona 11

-

La PNC capturó por segunda vez a Jhovan Eduardo Juárez, acusado de disparar en un bar de la zona 11 y ocasionar la muerte de Jorge Ortega Xitumul en 2022.

Jhovan Eduarto Juárez González fue capturado la tarde de este miércoles 8 de octubre en el kilómetro 17 de la calzada Roosevelt, acusado de ser el presunto responsable de disparar en un bar de la zona 11, en agosto de 2022.

Durante el hecho, perdió la vida Jorge Ortega Xitumul.

Desde febrero de 2025, Juárez era buscado, pues no acudió a una audiencia programada.

Estaba prófugo

El proceso penal en su contra ha demorado, pues el 14 de agosto de 2022, quedó ligado a proceso penal por homicidio y homicidio en grado de tentativa y quedó en prisión preventiva.

Sin embargo, en la audiencia de etapa intermedia del 24 de enero de 2024 fue enviado a juicio por homicidio en riña tumultaria y lesiones graves.

Lo anterior le permitió salir de prisión, decisión que fue apelada por el Ministerio Público, pero no fue aceptada.

El 8 de febrero de 2024 estaba programada la audiencia de aceptación de los nuevos cargos, pero el acusado pidió cambiar de abogado. Luego, la familia presentó un amparo y el 10 de mayo de 2024 la Sala Cuarta de Apelaciones ordenó restaurar la situación jurídica del señalado y volver a los delitos iniciales.

Para conocer lo resuelto por la sala, se programó audiencia para febrero de 2025 y se dictaría nuevamente la prisión preventiva contra del acusado, pero este no se presentó y desde entonces estaba prófugo.

Jorge Josué Ortega Xitumul fue asesinado dentro del bar Donde El Gringo, ubicado en zona 11, su familia busca justicia. (Foto: Cortesía)

El caso

Según testigos, el 11 de agosto de 2022 era noche de fiesta, había música, risas y muchas personas divirtiéndose en el bar, lugar en donde algunos emprendían una tertulia sobre temas de inversión y criptomodenas.

No pasaban de las 9:30 de la noche, cuando la alegría fue interrumpida por una fuerte discusión que terminó con disparos y la muerte de Ortega Xitumul.

Las sirenas se encendieron, pero su sonido era interrumpido por los gritos de dolor y frustración. Mientras que en el piso del bar, ubicado en zona 11, quedó tendido el cuerpo del joven de 27 años.

El atacante fue capturado e identificado como Jhovan Eduardo Juárez González, de 35 años.