Capturan a presunto terrorista y le incautan droga en Jutiapa

  • Por Geber Osorio
23 de enero de 2026, 19:18
Drogas y celulares le fueron incautados al presunto terrorista. (Foto: Archivo/Soy502)

Drogas y celulares le fueron incautados al presunto terrorista. (Foto: Archivo/Soy502)

Las autoridades indicaron que alias "Coche" pertenece a la Mara Salvatrucha.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Miguel Ángel Ruiz, de 33 años, alias "Coche o Chino", en Las Tunas, Jutiapa.

Este individuo es un terrorista de la Mara Salvatrucha (MS-13) de la clica Bandidos Locos Salvatruchas, según indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Miguel Ángel Ruiz, alias "Coche o Chino". (Foto: PNC)
El capturado fue identificado como Miguel Ángel Ruiz, alias "Coche o Chino". (Foto: PNC)

La aprehensión se ejecutó durante incursiones policiales en áreas montañosas del lugar, donde se llevaron a cabo cuatro allanamientos.

Cinco libras de marihuana fueron localizadas durante los allanamientos. (Foto: PNC)
Cinco libras de marihuana fueron localizadas durante los allanamientos. (Foto: PNC)

Durante las diligencias realizadas, se localizó en uno de los inmuebles, un laboratorio de drogas administrado por alias "Coche", donde se incautaron ocho celulares y cinco libras de marihuana, detalló la PNC.

Varios celulares fueron incautados por las autoridades. (Foto: PNC)
Varios celulares fueron incautados por las autoridades. (Foto: PNC)

