Capturan a presunto terrorista y le incautan droga en Jutiapa

Las autoridades indicaron que alias "Coche" pertenece a la Mara Salvatrucha.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Miguel Ángel Ruiz, de 33 años, alias "Coche o Chino", en Las Tunas, Jutiapa.
Este individuo es un terrorista de la Mara Salvatrucha (MS-13) de la clica Bandidos Locos Salvatruchas, según indicaron las autoridades.
La aprehensión se ejecutó durante incursiones policiales en áreas montañosas del lugar, donde se llevaron a cabo cuatro allanamientos.
Durante las diligencias realizadas, se localizó en uno de los inmuebles, un laboratorio de drogas administrado por alias "Coche", donde se incautaron ocho celulares y cinco libras de marihuana, detalló la PNC.