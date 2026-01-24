Operación Centinela: Capturan a dos hombres que tenían un uniforme de la PNC

A los detenidos también se les incautaron dos posibles copias de placas de circulación de un vehículo oficial.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó durante un allanamiento a Gustavo "N", de 46 años, y a Luis "N", de 43, de nacionalidad nicaragüense, en residenciales Ciudad España, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
A estos hombres se les incautaron tres pistolas, dos de ellas con su licencia de portación respectiva; un fusil con registro borrado, 7 cargadores y un total de 125 cartuchos de diferentes calibres.
También, se localizaron en el inmueble: 9 celulares y un uniforme completo de color azul de uso exclusivo para la PNC, según detallaron las autoridades tras las diligencias realizadas.
Además, fueron halladas 2 posibles copias de placas de circulación de un vehículo oficial.
Los capturados fueron puestos a disposición de un juez para resolver su situación legal.
"Lo incautado servirá para fortalecer procesos de investigación", agregó la PNC, quien insta a los ciudadanos a denunciar cualquier sospecha o lo que considere estar fuera de lo que la ley permite, al 110 y 1561 de Crime Stoppers.