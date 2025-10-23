Versión Impresa
Capturan a hombres acusados de viajar para cometer un crimen en contra de una pareja

  • Por Geber Osorio
22 de octubre de 2025, 21:45
La detención se dio luego de que una turba intentó vapulearlos. (Foto ilustrativa: istock)

Los presuntos criminales viajaron desde Villa Nueva para asesinar a las dos personas. 

Alexander Cristofer Hernández Ávila, de 18 años, y Carlos Humberto Gutiérrez Chávez, de 20, quienes son presuntos integrantes del Barrio 18, fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC).

La detención se llevó a cabo en la zona 1 de San Rafael Pie de la Cuesta, en San Marcos, donde también se les incautó una pistola y una camioneta con placas P-216GSX.

(Foto: PNC)
A estos hombres se les acusa de ser responsables de cometer un ataque armado en la calzada principal de dicho municipio, donde falleció un hombre de 37 años y una mujer de 44 años.

(Foto: PNC)
Investigaciones de la PNC apuntan que los malhechores viajaron desde Villa Nueva a San Rafael Pie de La Cuesta, a realizar el ataque.

(Foto: PNC)
Una turba intentó vapulearlos, pero los policías de inmediato los evacuaron del lugar. Gutiérrez Chávez, tiene un antecedente por escándalo del año 2024, según informó la PNC.

