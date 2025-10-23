Embajada de Estados Unidos en Guatemala respalda ley antipandillas

La representación diplomática dijo que es un paso importante hacia un futuro más seguro para los guatemaltecos.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó en redes sociales su apoyo a la reciente aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, por parte del Congreso de la República.
Dicha embajada indicó que "la ley contra las pandillas es un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco".
Asimismo, dijo que "aquellos que apoyan a grupos terroristas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tendrán que rendir cuentas bajo las leyes estadounidenses. El crimen organizado no tiene cabida en nuestra región".
La iniciativa que declara a las maras o pandillas como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas, fue discutida y avalada el pasado martes 21 de octubre.
Con la implementación de esta ley, se espera facilitar la investigación, persecución y sanción de actividades vinculadas a las maras o pandillas.