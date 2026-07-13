¡Exigían Q30 mil! Capturan a presuntos extorsionistas cuando recogían dinero

Los detenidos son presuntos integrantes de una pandilla criminal.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos extorsionistas del Barrio 18 en la colonia Villalobos I, en la zona 12 de Villa Nueva.
Se trata de Josué "N", de 22 años, y de un adolescente de 16 años que fue remitido al juzgado correspondiente.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones se realizaron en seguimiento a una denuncia de una víctima que indicó que los pandilleros le exigían bajo amenazas Q30 mil como derecho de residir en su propia vivienda.
Luego de una negociación, se había llegado a un acuerdo de Q15 mil con los extorsionistas, quienes fueron sorprendidos por las fuerzas de seguridad cuando recogían un paquete que simulaba dicha cantidad.
Además, se les incautaron tres celulares y el paquete que simulaba el dinero de la extorsión.
Estas capturas fueron hechas durante un operativo táctico antiextorsiones por parte de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), según informó la PNC.