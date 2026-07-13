¡Se salvó! Conductor casi muere arrollado al cruzarse frente a un tráiler (video)

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Una maniobra del piloto evitó que el conductor muriera aplastado por el vehículo de transporte pesado.

Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad la noche del pasado domingo en la ruta que conduce de Cuyotenango, Suchitepéquez, hacia Retalhuleu.

En las imágenes se observa que aproximadamente a las 21:10 horas, un motorista se encuentra saliendo de un callejón a la espera de que pasen otros vehículos en ambas vías de la carretera.

Posteriormente, el conductor intenta cruzarse la calle luego de que pasara un camión cisterna en la vía a la que pretendía incorporarse; sin embargo, no se percata que del otro lado se acerca otro tráiler y queda a medio carril.

Pese a que el piloto del vehículo de transporte pesado intenta esquivarlo, lo termina impactando, pero evita pasarle encima y el motorista cae sobre la cinta asfáltica. De acuerdo con medios locales, esta persona solamente resultó con heridas.

Mira aquí el video: