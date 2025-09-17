Capturan a cuatro prófugos de la justicia deportados de Estados Unidos

Los capturados pretendían evadir la justicia guatemalteca, pero fueron deportados de Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Incendio de vehículo interrumpe tránsito en zona 9
Cuatro guatemaltecos fueron capturados en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración en la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras su deportación desde Estados Unidos.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) los capturados intentaron evadir a las autoridades guatemaltecas e ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos.
Capturados
La PNC informó sobre las siguientes capturas:
Randolfo Adelso Hernández Del Cid, 30 años, con orden de captura por violación, emitida el 15 de julio de 2025 por el Juzgado de Femicidio de Jutiapa.
Walter Alexander De León Ortiz, 37 años, requerido por violencia contra la mujer en su manifestación física, buscado desde el 9 de octubre de 2017 por un juzgado de Ixcán, Quiché.
Gilberto Chávez Chávez, 33 años, con orden por agresión sexual girada el 18 de abril de 2022 por el Juzgado de Femicidio de San Marcos.
José Alfredo Velásquez Ramos, 40 años, con orden de captura por lesiones culposas, emitida el 14 de marzo de 2019 por un juzgado de Malacatán, San Marcos.
Los arrestos fueron realizados por agentes DEIC-SAFE de la Unidad de Localización de Prófugos de la Justicia, quienes dieron cumplimiento a órdenes judiciales vigentes en el país.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va de 2025 han sido detenidas 286 personas con órdenes de captura pendientes que fueron deportadas de Estados Unidos.
Los delitos más frecuentes por los que son requeridos incluyen:
- Negación de asistencia económica
- Violencia contra la mujer
- Lesiones
- Asesinato
- Violación