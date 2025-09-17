Incendio de vehículo interrumpe tránsito en zona 9

La PMT reportó varios incidentes viales en el perímetro de la ciudad.
La mañana de este miércoles 17 de septiembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala informó que un vehículo se incendió en la 6ª avenida y 5ª calle de la zona 9.
Un conductor de Transmetro utilizó un extintor y logró controlar las llamas. Sobre este percance no se reportaron personas heridas.
Otros incidentes de tránsito
En el puente Belice, un vehículo presentó desperfectos mecánicos. El conductor descendió para revisar el estado del automóvil y dejó las llaves en el interior, lo que provocó complicaciones para los usuarios que transitan de la ruta al Atlántico hacia la calzada José Milla y Vidaurre.
Además, la PMT reportó que en el kilómetro 9.2 de la ruta al Atlántico, en la zona 17, un poste de energía eléctrica fue derribado. Personal de la Empresa Eléctrica realiza las reparaciones necesarias, lo que afecta la salida de la capital hacia el oriente del país.
Asimismo, en la calzada Roosevelt y 17 avenida de la zona 11, una motocicleta fue colisionada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Bomberos Municipales brindaron asistencia al motorista y lo trasladarán a un centro asistencial.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a no invadir los carriles y respetar la movilidad de los demás usuarios para evitar mayor congestionamiento.