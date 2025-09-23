Capturan a sospechoso por destruir estación del Transmetro en zona 1

El presunto responsable fue capturado por medio del monitoreo del Centro de Control.
Un hombre fue sorprendido luego de lanzar objetos que dañaron la infraestructura de una estación del Transmetro en la zona 1.
El hecho tuvo lugar en la Plaza Municipal donde cientos de pasajeros transbordan a diario este sistema de transporte municipal.
El presunto responsable fue identificado mediante el monitoreo del Centro de Control y detenido durante uno de sus viajes en Transmetro.
Al respecto la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos informó que presentará la denuncia correspondiente por los daños ocasionados en la estación, que brinda servicios diarios a miles de usuarios.