Rescatan a perro tras el deslave sobre la avenida Hincapié (video)

  • Por Susana Manai
23 de septiembre de 2025, 06:45
Agentes de la PMT de Villa Canales intervinieron para colocarlo en lugar seguro. (Imagen: captura de pantalla)

Agentes de la PMT de Villa Canales intervinieron para colocarlo en lugar seguro. (Imagen: captura de pantalla)

Mientras se realiza la limpieza del área, autoridades recomiendan utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento de la zona. 

Durante el deslave registrado en el kilómetro 11.5 de la avenida Hincapié, un perro se encontraba desorientado en una zona de alto riesgo y estuvo a punto de caer.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales intervinieron y trasladaron al canino a un lugar seguro. 

La institución señaló que cada apoyo es relevante cuando se trata de proteger vidas, incluso en situaciones de emergencia como desastres naturales.

Rutas Alternas

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas, como la carretera a El Salvador y la avenida Petapa, para evitar congestionamientos en la zona. 

El equipo municipal y la Empresa Eléctrica de Guatemala coordinan trabajos para retirar los escombros y restablecer el servicio eléctrico en el área.

En el bulevar de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa ya se presentan complicaciones viales con dirección a la ciudad de Guatemala. (Foto: PMT Villa Nueva)
En el bulevar de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa ya se presentan complicaciones viales con dirección a la ciudad de Guatemala. (Foto: PMT Villa Nueva)

