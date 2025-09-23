Rescatan a perro tras el deslave sobre la avenida Hincapié (video)

Mientras se realiza la limpieza del área, autoridades recomiendan utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento de la zona.
ARTÍCULO RELACIONADO: Derrumbe y caída de árbol bloque tres carriles hacia la avenida Hincapié
Durante el deslave registrado en el kilómetro 11.5 de la avenida Hincapié, un perro se encontraba desorientado en una zona de alto riesgo y estuvo a punto de caer.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales intervinieron y trasladaron al canino a un lugar seguro.
La institución señaló que cada apoyo es relevante cuando se trata de proteger vidas, incluso en situaciones de emergencia como desastres naturales.
Rutas Alternas
Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas, como la carretera a El Salvador y la avenida Petapa, para evitar congestionamientos en la zona.
El equipo municipal y la Empresa Eléctrica de Guatemala coordinan trabajos para retirar los escombros y restablecer el servicio eléctrico en el área.