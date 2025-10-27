Capturan a sospechoso del triple crimen en una cancha de fútbol de Quetzaltenango

La detención se relaciona con el ataque armado donde fallecieron tres jóvenes, incluyendo dos menores de edad, y otras dos personas resultaron heridas.
ARTÍCULO RELACIONADO: Disparan contra estudiantes que observaban un partido de fútbol
Jarby Ch. fue detenido tras ser señalado por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa al ser vinculado con el ataque armado ocurrido el 25 de julio de este año en la cancha municipal de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango.
Sobre el Crimen
Según la investigación, ese día varias personas observaban un partido de fútbol cuando dos individuos llegaron caminando, dispararon contra el grupo y huyeron en un vehículo que los esperaba.
El ataque dejó tres fallecidos, entre ellos, dos menores de edad:
- Melvin Castellanos López, de 14 años
- Carlos Miguel Tema, de 14
- Saúl López, de 19
Ademas, otros dos menores resultaron heridos, indicó el MP.
El hecho consternó a los vecinos debido a la cercanía de una estación policial al lugar del ataque.
La captura y las investigaciones relacionadas con el caso fueron coordinadas por la Fiscalía de Distrito de Coatepeque y ejecutadas por la Policía Nacional Civil (PNC)