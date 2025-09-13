Capturan a tercer extraditable a Estados Unidos

Autoridades reportan la captura del tercer extraditable.
Este sábado 13 septiembre fue capturado el tercer extraditable durante esta semana.
Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de Juan Carlo Pixola Lara, quien tiene orden de aprehensión con fines de extradición por dos cargos de Homicidio y uno por Agresión.
Lara fue capturado en la aldea el Coco, del Municipio Jalpatagua Departamento Jutiapa, ya que es reclamado por una corte Distrital de Maryland, Estados Unidos.
Otras capturas
El pasado 11 de septiembre autoridades efectuaron la aprehensión con fines de extradición de Edras Gamaliel Carbajal Guerra, alias "Keka".
Un día después, la PNC reportó la captura de Hamilton Josué Paz Fuentes, de 34 años, conocido como "La Osa", en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.
*Con información de Armando Solórzano