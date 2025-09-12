Capturan a "La Osa" extraditable a EE.UU por narcotráfico

-

Autoridades reportan la captura del segundo extraditable por narcotráfico en menos de 24 horas.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Hamilton Josué Paz Fuentes, de 34 años, conocido como "La Osa", en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.

Paz Fuentes tiene orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

(Foto: PNC)

Según las autoridades, el acusado habría tenido conocimiento e intención de que la droga sería importada ilegalmente hacia ese país.

La detención fue realizada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) durante un operativo antinarcótico.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que se trata del segundo extraditable detenido en menos de 24 horas.

OTRO EXTRADITABLE CAPTURADO



Alias “La Osa” fue capturado en #SanMarcos en otro operativo de precisión liderado por #Antinarcóticos de @PNCdeGuatemala.



Segundo extraditable capturado en menos de 24 horas. ¡TAMBIÉN VAMOS TRAS USTEDES!



Ministerio de #GobernAcción #DIGICI pic.twitter.com/VxbKXdv0Vd — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 12, 2025

Asimismo, indicó que Paz Fuentes es el extraditable número 23 capturado en 2025 y el número 13 relacionado con delitos de narcotráfico.

"Segundo extraditable capturado en menos de 24 horas. ¡TAMBIÉN VAMOS TRAS USTEDES!" enfatizó Jimenez en su mensaje.

Buscado por Estados Unidos

El pasado jueves 11 de septiembre la PNC confirmó la captura con fines de extradición de Esdras Gamaliel Carbajal Guerra, conocido como "Keka"

(Foto: PNC)

De acuerdo con la investigación, se identificó una estructura de narcotráfico que operaba en toda América, dedicada al ingreso de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos en la que alias "Keka", estaría vinculado.

La aprehensión ocurrió en la aldea Chacté, municipio de San Luis, Petén.

LEE TAMBIÉN: Condenan a policías por exigir dinero a un hombre y amenazarlo