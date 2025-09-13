Capturan a tres deportados acusados de distintos delitos

Las aprehensiones se dieron en las oficinas de migración luego de arribar al país.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la detención de tres hombres tras su arribo en un vuelo proveniente de Estados Unidos.
Esto se dio en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), por medio de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC-SAFE) de la PNC.
Los detenidos
José "N", de 28 años, quien es requerido desde marzo de 2022 por un Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal de Guatemala por violación con agravación de la pena.
Marcial "N", de 26, tiene una orden de aprehensión por violación, la cual fue emitida por un juzgado de Playa Grande, Ixcán, Quiché, en agosto de 2022.
Ramón "N", de 52, es acusado de homicidio en grado de tentativa, según un juzgado de Santa Eulalia, Huehuetenango, en septiembre de 2003.
Posteriormente, fueron trasladados al juzgado correspondiente para continuar con las procedimientos legales.