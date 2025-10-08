Capturan a tres deportados por distintos delitos tras llegar al país

-

Entre los capturados se encuentra un exmilitar por delito de deserción.

Tres personas fueron capturadas en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras su arribo en un vuelo procedente de Estados Unidos.

Los tres individuos tenían órdenes de captura vigentes emitidas por diferentes juzgados del país.

En las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración en la FAG, investigadores de la fuerza de tarea SAFE/DEIC capturaron a tres deportados tras su arribo en un vuelo proveniente de Estados Unidos.

Entre los detenidos se encuentra José "N", de 44 años, requerido por el delito de negación de asistencia económica, según una orden del Juzgado de Huehuetenango del 19 de enero de 2016. Además, cuenta con antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y responsabilidad de conductores, registrados en 2009.

También fue aprehendido Mateo "N", de 37 años, acusado de deserción y requerido por un tribunal militar de Zacapa desde 2008. La tercera captura corresponde a Samuel "N", de 26 años, con una orden emitida en Suchitepéquez el 23 de julio de este año por el delito de encubrimiento propio.

(Foto: PNC)

Las detenciones estuvieron a cargo de investigadores de la Fuerza de Tarea SAFE de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con las autoridades, en lo que va del año se han capturado a 317 deportados con órdenes judiciales pendientes.