El hombre que se vistió de médico e ingeniero para robar carros

Un hombre fue condenado a 135 años de prisión por los delitos de secuestro y robo agravado. De acuerdo con la investigación, se disfrazaba de médico o ingeniero para engañar a sus víctimas.

Marvin Daniel Rendón Morán fue encontrado culpable de delinquir entre julio y septiembre de 2022.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal le impuso 100 años de prisión por el delito de plagio o secuestro y 35 por robo agravado, para un total de 135.

De acuerdo con la investigación, el sujeto junto a su cómplice Rudy Neftaly Cortez Alfaro (ya condenado), se dedicaban a robar vehículos que eran ofrecidos en venta a través de redes sociales.

"Se le atribuye el robo de al menos cinco vehículos de diferente modelo", informó la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Rendón Morán fue condenado a 135 años de prisión.

"Se disfrazaban"

La Fiscalía de contra el Crimen Organizado realizó la investigación en contra de Rendón.

Al principio eran cinco denuncias por el robo de un vehículo, pero al ver detenidamente cada una de ellas, los investigadores se percataron que había similitudes, como la forma de operar y los victimarios, por lo que estos expedientes se unificaron.

Según declararon las víctimas, ellas ofrecían sus vehículos en redes sociales, luego coordinaban con el posible cliente para una prueba de manejo y acordaban reunirse en un centro comercial. En el lugar, los supuestos clientes, llegaban vestidos de médicos o de ingenieros, pues aseguraban que ejercían esa profesión, pero era una fachada para ganarse la confianza de sus víctimas.

(Foto: Soy502)

Cuando se ganaban la confianza de las víctimas, les pedían una prueba de manejo, pero al estar adentro del vehículo, amenazaban a los vendedores con armas de fuego, los retenían contra su voluntad, los obligaban a entregar celulares y números de pin.

De los cinco casos, dos víctimas lograron escapar, mientras el resto fue atada de pies y manos y lanzados en barrancos ubicados por Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

(Foto: Soy502)

Los robos de los vehículos

La Fiscalía recibió las denuncias en diferentes fechas, pero los robos ocurrieron el 14 de julio, 5 de agosto, 13 de agosto, 22 de agosto y 4 de septiembre, todos del año 2022.

Rendón fue capturado en julio de 2023.

Además, tiene otro proceso penal en la Fiscalía de delitos contra la vida, por la muerte de un hombre, que fue víctima del robo de su vehículo, hecho que se viralizó en redes sociales.