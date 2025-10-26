Capturan a tres hombres tras ser deportados desde EE. UU.

-

Tres guatemaltecos fueron capturados por la PNC, a su llegada en un vuelo de deportados.

OTRAS NOTICIAS: CC emplaza al Congreso y presidente para verificar respeto a resultados electorales

Señalados de femicidio, violación y lesiones culposas, tres hombres que regresaron al país después de haber sido deportados de Estados Unidos fueron capturados en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las detenciones se efectuaron este domingo 26 de octubre, en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración que funcionan en ese lugar. Los aprendidos son:

Franklin Robinson Castañeda Ramírez, de 40 años, a quien un juzgado de Jalapa requería desde 2011, por su presunta participación en un caso de femicidio.

Sarbelio Susano Ruiz Carrillo, de 37 años, señalado de violación. Su captura fue ordenada por un juzgado de Huehuetenango en agosto de 2016.

Miguel Valdemar Mérida Rivera, de 57 años, acusado de lesiones culposas. Un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango, instruyó su detención desde septiembre de 2011.

3. Miguel Valdemar Mérida Rivera, de 57 años, por lesiones culposas orden girada por un juzgado de Coatepeque desde septiembre de 2011.



En lo que va del año, la fuerza de tarea SAFE-DEIC ha capturado a 343 personas deportadas de los Estados Unidos.#ProtegerYServir pic.twitter.com/biAP2hMFoa — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 26, 2025

Los tres hombres fueron identificados por elementos de la Fuerza de Tarea de la Alianza de Seguridad Policial contra Fugitivos (SAFE, por sus siglas en inglés) y trasladados a la Torre de Tribunales en la zona 1 capitalina. Ahí les harán saber los motivos de su captura.

De acuerdo con los registros de la PNC, en lo que va del año, se ha aprehendido a 343 personas deportadas de EE. UU., por su supuesta responsabilidad en varios delitos.