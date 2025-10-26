CC emplaza al Congreso y presidente para verificar respeto a resultados electorales

-

Luego de que dos abogados accionaran ante la CC para garantizar la debida ejecutoria de los resultados electorales, dicho organismo emplazó al Congreso y al presidente.

La CC otorgó un plazo de doce horas al Congreso y al presidente Bernardo Arévalo para que informen sobre el cumplimiento del amparo que ordenaba respetar los resultados electorales.

Dicho amparo planteado el pasado 25 de octubre por los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra, busca revertir la resolución del juez Fredy Orellana, quien solicitó la nulidad del Movimiento Semilla.

Orellana dictó "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".

En el caso del Tribunal Supremo Electoral, la resolución de Orellana pide dar cumplimiento a la orden judicial de manera inmediata con todos los efectos jurídicos correspondientes.

Los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra durante la presentación de la solicitud ante la CC. (Foto: Cortesía/Soy502)

En su argumentación, Ortiz explicó que la sentencia emitida por la CC el 14 de diciembre de 2023, ordenó que se respetara el proceso electoral y que los órganos de investigación criminal pueden investigar la comisión de delitos.

Sin embargo, aclaró: "jamás el ámbito penal puede alterar los resultados", por lo tanto, planteó el respeto a dicha sentencia y solicitó la debida asistencia a la medida ejecutoria.