Capturan a tres personas que pagaban con billetes falsos al realizar compras

- La PNC los capturó luego de una denuncia ciudadana, en Santa Rosa. OTRAS NOTICIAS: Los hermanos que abusaron de una menor de edad La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de tres personas, quienes realizaban compras con billetes falsos. Se trata de Rodolfo "N", de 41 años, Josué "N", de 26, y Yoselin "N", de 36, a quienes se les incautó nueve billetes que simulaban ser de Q100, siendo estos falsos. Los detenidos fueron trasladados al juzgado correspondiente. (Foto; PNC) La captura se dio en seguimiento a una denuncia ciudadana, en la aldea Las Cabezas, en el municipio de Oratorio, del departamento de Santa Rosa. Entre los apresados se encuentra una mujer. (Foto: PNC) Se dio a conocer que los ahora aprehendidos llegaban a distintas tiendas de ese lugar a hacer compras con los billetes falsos. Un total de nueve billetes falsos se les incautó a los detenidos. (Foto: PNC) Además, también se les decomisó tres teléfonos celulares y un vehículo con placa de circulación P-787BRT, en el cual se conducían, según indicó la PNC.