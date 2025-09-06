Los hermanos que abusaron de una menor de edad

Los hermanos abusaron de dos mujeres, una de ellas menor de edad.
La Fiscalía de la Mujer y la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres señalados del delito de violación con agravación de la pena en contra de una menor de edad, en el departamento de Quetzaltenango.
El primer detenido fue identificado como Marvin Lorenzo, de 30 años, quien fue aprehendido en la aldea Telena, municipio de Concepción Chiquirichapa.
Minutos más tarde, las autoridades lograron la captura de su hermano, Josué Aurelio Aguilón Lorenzo, de 24 años, en la calle principal frente al cementerio de la zona 2 de San Juan Ostuncalco.
Ambos son sindicados de haber cometido dos delitos de violación con agravación de la pena, según consta en la orden de aprehensión girada el 22 de agosto por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual de Quetzaltenango.
Las víctimas del caso incluyen a una menor de edad.
Los dos capturados fueron trasladados a los tribunales correspondientes.