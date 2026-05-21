Capturan a venezolano-español con fines de extradición a España

Solís es el extraditable número 26 en lo que va el año.
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Las fuerzas de seguridad en coordinación con la Subdirección General de Investigación Criminal e INTERPOL Guatemala, lograron la captura de un ciudadano venezolano-español, que era buscado por homicidio.
Según el reporte policial, la operación se realizó en la aldea Shinshin, Gualán, Zacapa, dónde se logró la aprehensión de Isaac Antonio Solís Figueroa, de 23 años, quien contaba con orden de captura girada por un juzgado guatemalteco desde 19 de mayo en curso.
Asimismo, compartieron que son las autoridades españolas quienes lo solicitan para que responda por el delito de homicidio.
Los extraditables de este 2026
La Policía Nacional Civil dio a conocer que en lo que va del año se han capturado a 26 personas con fines de extradición.
Entre esas 26 personas, 16 eran buscadas por narcotráfico, mientras que las otras 10 fueron señalados por otros delitos.