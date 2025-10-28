Caravana en honor a Ricardo Arjona llama la atención en las calles

-

Una caravana en homenaje a Ricardo Arjona se trasladó por las principales avenidas de la ciudad de Guatemala con globos, música y mucha emoción.

El club de fans "Vivo Guatemala" organizó un recorrido para celebrar la Residencia del cantautor guatemalteco en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que iniciará el 31 de octubre de 2025.

La serie de conciertos de Arjona en el país no pasa desapercibida, motivando a fanáticos de Guatemala y el mundo a iniciar la fiesta con actividades conmemorativas.

Además de unir todos los vehículos para viajar por la ciudad con pancartas al guatemalteco, los integrantes apoyaron a comerciantes ambulantes con mucho entusiasmo.

Foto: Vivo Guatemala.

"Buscamos a dos emprendedores: un vendedor de helados y una vendedora de algodones de azúcar, les compramos toda su mercadería y la repartimos a los niños que encontramos en la Avenida Las Américas, uno de nuestros puntos de paso", contó a Soy502 Alba Cifuentes, presidenta del Club de Fans Vivo Guatemala.

Además de la actividad, los integrantes del club apoyaron a familias del proyecto "Génesis", ubicado en Chimaltenango, con canastas de víveres valoradas en Q300 cada una.

Foto: Oficial.

"Vivo Guatemala" es un club muy comprometido y dispuesto a realizar todo tipo de acciones que reflejen la calidad de persona de Arjona, a quien admiran desde hace muchos años. En las redes sociales se ha hecho viral esta celebración que sin duda seguirá dando de qué hablar.

Alba Cifuentes, presidenta del club "Vivo Guatemala". (Foto: Vivo Guatemala)