El recorrido en trolley de Ricardo Arjona que sorprende en las calles de Guatemala

Fanáticos de Ricardo Arjona aprovechan que se aproxima la residencia de la estrella, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para dar un paseo por la ciudad en homenaje a él, tú también puedes vivir esta experiencia.

El cantautor compartió en sus historias los paisajes del país y entre ellos mostró el recorrido que un club de fans realizó con sus imágenes y la bandera de Guatemala.

El Trolley del Seco

Este evento celebrado el domingo 19 de octubre, fue organizado por el club "Arjona pandilla", un recorrido en este clásico transporte, como inicio a las celebraciones por la presentación del cantante en el país.

El trolley se paseó por el Centro Histórico en la zona 1, la zona 4 y la zona 10, el alma de la vida nocturna. Con globos y recuerdos los pasajeros coreaban las clásicas del guatemalteco.

Se prevee que habrá 12 recorridos para que los fanáticos extranjeros puedan vivir una experiencia diferente y así conocer las calles del Guatemalteco. Tú también puedes vivir la experiencia.

La residencia de Ricardo Arjona

El guatemalteco realizará 23 conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Desde el momento en el que anunció el evento las entradas se agontaron, a partir de eso varios fans festejan a su manera este evento. Entérate cómo puedes apartir tu lugar en este busito arjoniano.

¿Cómo puedes vivir la experiencia en el Trolley del Seco?

Para subirte al transporte y vivir la experiencia en este recorrido, puedes ingresar a las redes oficiales de "Vívelo Online".

Estas son las fechas disponibles:

Una experiencia que une a todos los fans de Arjona "El Trolley del Seco"

Fechas disponibles:

Sábado 01/11/2025

Domingo 02/11/2025

Sábado 08/11/2025

Domingo 09/11/2025

Sábado 15/11/2025

Domingo 16/11/2025

Sábado 22/11/2025

Domingo 23/11/2025

Sábado 29/11/2025

Domingo 30/11/2025

Sábado 06/12/2025

Domingo 07/11/2025

La salida será desde Paseo Cayalá, zona 16. Ingresa aquí para apuntarte. Para mayor información puedes comunicarte por WhatsApp al número 5698-3169.

