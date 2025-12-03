Se atrasa construcción de cárceles de máxima seguridad, concluiría en 2027

-

Retrasos técnicos inciden en el atraso de la construcción de cárceles de máxima seguridad.

Las autoridades de los ministerios de Finanzas, Defensa y Gobernación dieron a conocer en el Congreso los avances en la planificación y construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, derivados de la aprobación del Decreto 11-2025, base legal de la Ley Antipandillas, sin embargo, hay atrasos en el proceso.

Según el diputado José Chic, de la bancada VOS, al inicio se contemplaban dos prisiones, una en Masagua, Escuintla y la otra en Izabal, pero durante la reunión se mencionó la proyección de cuatro centros a nivel nacional, incluyendo dos remozamientos.

(Foto: Archivo Soy502)

La primera obra en curso es la cárcel de Izabal, impulsada de manera conjunta con el Ministerio de la Defensa. Sin embargo, se reconoció que aún no existe un terreno definitivo ni recursos para acelerar procesos de compra.

Las autoridades informaron que los aspectos legales del proyecto entrarán en una fase de adecuación en enero de 2026, cuando se formalicen convenios y especificaciones del terreno. Para ello, se sostendrán reuniones semanales durante noviembre, diciembre y enero.

Atrasos en los procesos

Chic afirmó que los estudios técnicos podrían concluir en marzo de 2026, lo que permitiría iniciar la construcción con proyección de finalización en 2027. No obstante, advirtió que las evaluaciones presupuestarias podrían generar atrasos, por lo que solicitó mayor diligencia y un informe detallado sobre el uso de los fondos.

En paralelo, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Finanzas trabajan en la definición del presupuesto, que contempla Q500 millones para la construcción, aunque aún se evalúa la distribución exacta de los recursos.

Categoría de reos

El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, informó que las capacidades de reclusión podrían variar respecto a los 2,000 internos previstos inicialmente, dado que las mesas técnicas trabajan en nuevos parámetros.

Los privados de libertad serían clasificados por niveles de peligrosidad baja, media y alta y distribuidos en módulos de uno a tres internos.

Paralelamente, continúan los censos en los 25 centros penitenciarios del país, de los cuales se han completado seis; estos estudios permitirán determinar la clasificación final de los reclusos que ocuparán las nuevas instalaciones.

En cuanto al equipamiento, el Sistema Penitenciario será el encargado de definir los requerimientos tecnológicos y operativos, incluyendo bloqueadores de señal actualizados con capacidad hasta 5G.

Aunque su adquisición es considerada una urgencia nacional, persisten dudas sobre el avance del proceso. Chic lamentó que, pese a contar con los recursos, Gobernación aún no haya acelerado la compra de estos dispositivos.

No existirá Fraijanes II

Autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron que se formarán nuevas promociones de guardias especialmente asignados a estos centros, evitando mezclar personal antiguo para prevenir riesgos de infiltración.

Asimismo, se informó que Fraijanes II pasará a funcionar como un anexo y será un plan piloto para el modelo que se implementará en Izabal, destinado a personas condenadas por delitos menores a partir de marzo de 2026.

(Foto: Archivo/Soy502)

El Ministerio de Defensa reportó que continúa con los estudios técnicos previos, mientras que un experto en infraestructura penitenciaria, proveniente de la Embajada de Estados Unidos, llegará al país la próxima semana para asesorar el proyecto.

Finalmente, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, aseguró que no habrá negociaciones con privados de libertad y denunció prácticas irregulares como cobros ilegales dentro del SP.

El diputado Chic insistió en la urgencia de resolver el tema de los bloqueadores de señal, fundamentales para frenar las extorsiones que, según dijo, siguen originándose desde los centros de detención preventiva.

El recurso lo tienen, el dinero está" solo falta que hace falta es que el ministerio de Gobernación acelere un poco la adquisición de esto", expresó el Diputado. Además, reiteró la importancia de que esta cárcel de máxima seguridad sea construía antes de que termine este gobierno.