Un nuevo carril y semáforos: cambios viales en Avenida Reforma zona 10

¿Fluirá más el tránsito? Los cambios se realizaron en un sector muy concurrido de la zona 10.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, anunció que se han realizado varios cambios viales en un sector de la Avenida Reforma de la zona 10.
Esto con el único fin de favorecer la viabilidad en toda el área.
Entre la 10 calle, entre 2a. y 4a. avenida había un bordillo que sellaba el paso, este fue retirado por completo, habilitando así un carril más.
Ahora quedaron libres 4 carriles que dirigen hacia el occidente del país.
Además, instalaron semáforos provisionales y algunos pasos de zebra, para que los peatones que transitan por el sector, puedan hacerlo de forma más segura.