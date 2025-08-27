Habilitan nuevo vuelo directo de Guatemala a Houston

-

Si tienes planes para viajar a Houston este fin de año, esta puede ser tu oportunidad de hacerlo de forma directa.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) anunció el pasado 26 de agosto la apertura de una nueva ruta aérea directa.

Se trata de un vuelo que saldrá de Guatemala a Houston, Texas, Estados Unidos, a través de la aerolínea internacional Frontier Airlines.

Inguat detalló que la ruta entre Guatemala y Houston operará a partir de diciembre con tres frecuencias semanales.

Con esto se busca mejorar la conectividad internacional del país, así como crear mayores oportunidades para el turismo y la economía nacional.

El boleto costará entre US$127 (Q973.14) y US$382 (Q2927.10). Cabe mencionar que los días lunes se registra la tarifa más alta, mientras que los jueves la aerolínea ofrece las tarifas más económicas.

Otros vuelos directos

Vuelo de Florida a Estados Unidos

Desde el 30 de abril ha iniciado operaciones una nueva ruta aérea diaria, de Florida en Estados Unidos, hacia Guatemala.

Esta es operada por JetBlue Airways, saliendo del Aeropuerto Internacional Hollywood Fort Lauderdale, en Florida, hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la ciudad capital.

De acuerdo con el Inguat, este nuevo servicio operará todos los días, bajo el vuelo B6 #1380, en horarios de salida a las 11:00 horas (hora local Fort Lauderdale) y llegada a la 13:40 horas (hora local Ciudad de Guatemala) a bordo de un Airbus A320 con 162 asientos.

Vuelo directo entre Canadá y Guatemala

En mayo pasado, Iguat también anunció el primer vuelo directo entre Canadá y la Ciudad de Guatemala.

Se trata de un vuelo a cargo de Air Canada programado para iniciar operaciones en octubre próximo, con una frecuencia de dos vuelos semanales durante la temporada de invierno (de octubre a abril).

El nuevo vuelo directo entre Canadá y Ciudad de Guatemala será operado por aviones Airbus A330, que cuentan con capacidad para hasta 335 pasajeros distribuidos en: Clase Ejecutiva, Turista Premium y Turista.

(Foto:CIV)

Vuelo entre Guatemala y Miami

El pasado 13 de mayo, la aerolínea Avianca presentó oficialmente su nueva ruta con vuelos diarios: de Guatemala a Miami, Estados Unidos.

Durante una ceremonia de inauguración en el Aeropuerto Internacional La Aurora, se dieron a conocer detalles de la nueva opción que viajeros tienen para volar hacia territorio norteamericano.

El itinerario de la nueva ruta es de Guatemala - Miami: Hora de salida: 3:25 pm /Hora de llegada: 8:10 pm. De Miami - Guatemala: Hora de salida: 1:45 pm/ Hora de llegada: 2:25 pm.

Vuelo de Guatemala a Chicago

Hace unos meses, American Airlines confirmó que añadirá una nueva ruta desde Aeropuerto Internacional La Aurora en la ciudad, hacia Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Estados Unidos.

Se trata de una ruta que iniciará sus operaciones el 6 de noviembre con hasta tres vuelos por semana hasta el 6 de abril de 2026.

La aerolínea iniciará con dos vuelos los jueves y sábados de cada semana, en un Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros.

Un boleta idea y vuelta de Guatemala a Chicago tiene un costo aproximado de $280, lo que equivale a Q2,153. Mientras que de Chicago hacia Guatemala, los boletos oscilan los $350, que son Q2,688.