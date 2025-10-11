Versión Impresa
Carro es arrastrado por la corriente y queda atrapado en el Puerto San José

  • Por Jessica González
11 de octubre de 2025, 10:54
Una pareja quería ver el amanecer desde el auto cuando fue arrastrada. (Foto: redes sociales)

Una pareja quería observar el amanecer y terminó siendo arrastrada por la corriente.

Una pareja quería observar el amanecer desde las playa del Puerto San José.

Pero al acercar demasiado el auto a la orilla del mar, este lo arrastró, haciendo que el vehículo quedara atascado en la arena Barrio El Laberinto.

(Foto: redes sociales)
Poco a poco las olas fueron cubriendo las llantas, dificultando su rescate. 

Personal de la Municipalidad y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acudieron al lugar para realizar las labores de rescate del vehículo.

(Foto: redes sociales)
