Carro es arrastrado por la corriente y queda atrapado en el Puerto San José

Una pareja quería observar el amanecer y terminó siendo arrastrada por la corriente.
Una pareja quería observar el amanecer desde las playa del Puerto San José.
Pero al acercar demasiado el auto a la orilla del mar, este lo arrastró, haciendo que el vehículo quedara atascado en la arena Barrio El Laberinto.
Poco a poco las olas fueron cubriendo las llantas, dificultando su rescate.
Personal de la Municipalidad y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acudieron al lugar para realizar las labores de rescate del vehículo.