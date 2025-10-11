Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductora pierde el control de su auto y choca contra un poste en zona 15

  • Por Jessica González
11 de octubre de 2025, 08:37
El cayó encima del auto. (Foto: Bomberos Municipales)

El cayó encima del auto. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras el fuerte impacto, el poste cayó sobre el vehículo.

OTRAS NOTICIAS: Decomisan más de 300 kilos de droga y un arsenal de armas de fuego en Escuintla

Una conductora que transitaba por el bulevar Rafael Landívar, perdió el control de su auto e impactó contra un poste de luz.

Debido al fuerte golpe, el poste cedió y cayó sobre el vehículo, destruyendo toda la parte delantera.

Bomberos Municipales fueron alertados y al llegar al lugar, verificaron que no habían heridos, únicamente daños materiales.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Debido a que el accidente ocurrió sobre un arriate, no se registran complicaciones en el paso por el sector. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar