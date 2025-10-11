Conductora pierde el control de su auto y choca contra un poste en zona 15

Tras el fuerte impacto, el poste cayó sobre el vehículo.
Una conductora que transitaba por el bulevar Rafael Landívar, perdió el control de su auto e impactó contra un poste de luz.
Debido al fuerte golpe, el poste cedió y cayó sobre el vehículo, destruyendo toda la parte delantera.
Bomberos Municipales fueron alertados y al llegar al lugar, verificaron que no habían heridos, únicamente daños materiales.
Debido a que el accidente ocurrió sobre un arriate, no se registran complicaciones en el paso por el sector.