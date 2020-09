El médico Ricardo Arriaza, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), compartió una carta abierta dirigida al diputado Felipe Alejos quien pidió expulsar a los médicos cubanos de Guatemala y terminar el convenio entre ambas naciones.

"Yo, como médico, he sido voluntario en el manejo de varias emergencias desde el Huracán Mitch, y fue cuando vinieron a brindar su solidaridad y posteriormente firman el convenio entre las dos naciones para que hubiera una brigada permanente, con la condición ex profeso de que iban a ubicarse en los lugares en donde no hubiera asistencia médica por parte de guatemaltecos", manifestó Arriaza en su carta.

Arriaza labora actualmente como director de BioHuman, es investigador y conferencista a nivel nacional e internacional en terapias no convencionales para el tratamiento de enfermedades crónicas y complejas.

El cónsul de Cuba en Guatemala, Jesús Delgado, indica que Arriaza corroboró los datos que incluye en su carta con información de la Brigada Médica Cubana en el país.

"Él corroboró con la brigada médica y sacó unos cálculos. Inclusive le pusieron datos a algunas cirugías, preguntando al jefe de la brigada médica. Hicieron un grupito de datos ahí", dijo Delgado.

TE PUEDE INTERESAR:

Preguntas y respuestas sobre los médicos cubanos en Guatemala

Los datos

Según Arriaza, al retirar a los médicos cubanos se dejarían sin cobertura parcial o total los 88 de los 340 municipios, 12 de las 29 Áreas de Salud, 16 de los 44 hospitales públicos, los 102 Puestos de Salud, 41 Centros de Salud, 35 Centros de Atención Permanente, 10 Centros de Atención Materno-infantil y 4 Centros Oftalmológico.

LEE ADEMÁS:

Embajada de Cuba se pronuncia por exigencia de Felipe Alejos

El doctor invita al diputado de la Bancada Todos a visitar a los médicos cubanos en los departamentos del país.

"Vamos juntos (yo pongo el carro y la gasolina) a La Democracia o Barillas en Huehuetenango, a La Tinta, a Sayaxché o a Uspantán, un día inhábil en cualquier horario y ahí, le garantizo, encontraremos a un cooperante cubano atendiendo a nuestros paisanos con una sonrisa en los labios", le propone.

NO DEJES DE LEER:

Estos son los 5 países menos preparados para la pandemia

El gasto

El médico continúa argumentando sobre el gasto que representa la Brigada Médica Cubana para el Ministerio de Salud:

"Usted (Alejos) ha argumentado que el gasto -según sus propias palabras- que ha implicado para el país en 22 años, pudo haberse invertido en otras cosas, como darles trabajo a guatemaltecos, lo cual me parece justo y loable. Pero veamos los datos que refiere el Ministerio de Salud.

El cónsul de Cuba en Guatemala confirma que la Brigada Médica Cubana ha atendido, desde 1998 a febrero de 2020: 47,344,121 casos.

"Pongámosle Q100 de consulta por cada caso: Q4,734,412,100. Han realizado 494,360 cirugías, pongámosle la ridícula cantidad de Q5,000 por cada cirugía en un hospital privado: Q2,471,800,000", calcula Arriaza.

El diputado Alejos no se ha pronunciado por esta carta. Soy502 intentó comunicarse con el diputado, pero no atendió a las llamadas.

Mira la carta completa aquí: