Casas colapsan en Texas debido al intenso frío y las nevadas

Techos que se caen, tuberías que estallan, cortes de luz y falta de agua potable, son algunos de los dramas que miles de familias viven en Texas, Estados Unidos.

Algunos residentes contaron sus historias a través de las redes sociales. También mencionaron que hay agua filtrándose por las paredes, cielo raso que colapsa, inundaciones y acumulación de hielo, que provoca que los caminos sean peligrosos.

Lo anterior es debido al intenso frío y nevadas que azotan la ciudad. Esto no ocurría desde hace más de 30 años y la ciudad parece no estar preparada para un descenso de temperatura tan extremo.

Ya se ha reportado la muerte de 30 personas y miles de ciudadanos han sido afectados.

Más de 2.7 millones de personas no cuentan con energía eléctrica en sus hogares, por lo tanto se ha quedado sin calefacción y sin manera de preparar alimentos. Las colas para recibir agua embotellada son largas. Los supermercados están desabastecidos.

"Mi auto se quedó parado, estaba tratando de dormir en él, pero hacía demasiado frío", dijo David Hernández, quien tuvo que acudir a una iglesia para pasar la noche.

Un empresario abrió su mueblería para permitir que los vecinos pasaran allí la noche, debido al intenso frío.

"La gente ha pasado días sin electricidad, están sufriendo (...) La capital energética de América del Norte no es capaz de proporcionar la energía necesaria para calentar y alimentar los hogares de las personas que viven en este gran estado”, criticó Beto O’Rourke, ex candidato presidencial demócrata del estado.

Estas son algunas imágenes que grabaron las afectados para dar testimonio de su situación.

